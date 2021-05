Mascherine ffp2 colorate e fashion

Le mascherine ffp2 colorate sono la moda del momento. Sono diventate una questione di lusso. Sono sicure e certificate. Da queste il covid non passa. Però quelle bianche fanno troppo “ospedale” e quindi, come è naturale che sia, le si cerca colorate, da abbinare agli abiti scelti per affrontare la giornata. Danno un tocco di allegria e permettono di proteggerci, sollevandoci dalla preoccupazione dell’essere ancora in emergenza. Insomma, essere in emergenza sanitaria non significa che dobbiamo sempre deprimerci.

Mostriamo oggi l’occasione di scatole da 25 pezzi di mascherine ffp2 colorate, certificate e confezionate singolarmente. Sono prodotte completamente in Italia e per questo sono forse leggermente più care rispetto a quelle cinesi. Però, comprando le mascherine cinesi, sicuramente meno care, non si sa se funzionano. Anzi, quasi sicuramente non funzionano. Gli scandali degli ultimi tempi lo raccontano da soli.

Mascherine ffp2 colorate per essere alla moda contribuendo alla democrazia nell’informazione libera

Le scatole contengono 25 mascherine ffp2 colorate e in diversi colori di moda. Nella scatola ci sono 4 mascherine Bianche, 4 Nere, 4 Marroni, 3 Celeste, 4 Fucsia, 4 Rosse e 2 Verdi. Tutti colori di moda questa primavera. Sono monocolore in modo da adattarsi a qualunque outfit si scelga. E sono quelle che, se le comprate, ci daranno una percentuale della vendita che contribuirà a mantenere il nostro quotidiano, a crescere e a informarvi liberamente e meglio.

La Karaeasy srls non fornisce solo mascherine ma si occupa di distribuire anche altri oggetti oggetti per la salute sanitaria delle persone.