I carabinieri sorprendono dei militari americani che…

Milano. La chiamata al 112 è arrivata la questa notte, il 9 maggio. Erano troppi gli schiamazzi che arrivavano da un B&B che si trova in viale Stelvio, nella zona della Stazione Centrale. I carabinieri del Nucleo Radiomobile si sono recati sul posto già sapendo che andavano probabilmente ad interrompere una festa privata e che avrebbero dovuto sanzionare qualcuno che non aveva resistito alla tentazione di festeggiare qualcosa.

Quando sono entrati nel Bed & Breakfast ci hanno trovato 3 altre persone insieme a 5 militari americani in servizio alla base americana di Vicenza. Tutti gli ospiti erano fra i 23 e i 32 anni. Avevano preso in affitto il B&B appositamente per riunirsi a festeggiare.

I carabinieri hanno identificato tutte le 8 persone presenti e hanno multato sia i 5 militari americani sia le altre 3 persone presenti per violazione delle disposizioni anti contagio Covid 19.