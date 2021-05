Razzo in caduta libera. Ancora una volta i cinesi

Razzo in caduta libera. State al chiuso, non uscite. Non si sa dove cadrà ma potrebbe essere sull’Italia che è sulla sua traiettoria. I cinesi hanno trovato in altro modo per farci stare chiusi in casa.

Alle 23.15 le prime notizie dopo da conclusione del Comitato operativo protezione civile per l’analisi dello scenario che potrebbe verificarsi con il rientro in caduta libera del razzo cinese 5B. Il rientro è previsto per le 2.24 del 9maggio con una finestra temporale di piú, o meno, 6 ore. Questo significa che il razzo potrebbe cadere fra le 20.30 circa di domani sera e le 8.24 di domenica mattina.

A seconda delle condizioni metereologiche il razzo cinese potrà prendere diverse traiettorie che potrebbero coinvolgere l’Italia, interessando porzioni di 9 regioni del centrosud: Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Voli aerei ancora attivi

Per ora i voli aerei sono operativi, ma è facile immaginare che difficilmente potranno volare domani sera e fino a pericolo cessato.

Le previsioni di rientro saranno soggette a continui aggiornamenti e al monitoraggio degli spostamenti di traiettoria del razzo, che saranno comunicati attraverso tutti i canali a disposizione.

La situazione pare sotto controllo. Penso sia difficile che il razzo arrivi a terra e colpisca qualche casa o persona. Suppongo che, avendo degli aerei in grado di superare la barriera del suono, li si farà decollare durante la caduta libera del razzo e non permetteranno che il razzo arrivi a terra integro.