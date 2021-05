Addio Prof. Elena Balzarotti. Insegnava a Corbetta

È morta la professoressa Elena Balzarotti. Insegnava Lettere nella scuola media paritaria di Corbetta, all’istituto gestito dai Padri Somaschi. Non sarà più visibilmente tra i suoi cari ma i suoi insegnamenti, di vita e didattici, resteranno per sempre; hanno forgiato decine di ragazzi che saranno gli uomini e le donne del domani.

A ricordare l’insegnante di Arluno sono stati in molti e in tanti la ricordano come una donna dolce, perbene, oltre che descriverla come una docente preparata che riusciva ad entrare in sintonia con i suoi alunni.

Padre Luigi Amigoni, direttore della scuola media paritaria corbettese ha così annunciato la scomparsa di Elena Balzarotti: “Siamo addolorati di comunicare la salita al Cielo della nostra carissima prof. Elena Balzarotti. La ricordiamo come insegnante capace e credente profonda. A lei il Signore Gesù, “l’Alfa e l’Omega, colui che fa nuove tutte le cose” è andato incontro per dichiararla vittoriosa e darle eternamente l’acqua della fonte della vita”.

La camera ardente è allestita presso la casa funeraria Giardino degli Angeli in via Marconi, 70 ad Inveruno. Il funerale si svolgerà ad Arluno, nella Chiesa Parrocchiale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, lunedì 10/05/2021 alle ore 10. Le scuole medie dell’istituto resteranno chiuse nella giornata di lunedì 10 per lutto.