Covid 19. Palma Monti e Pino Taiariol uniti nella morte

Palma Monti, 77 anni, e suo marito Pino Taiariol, di 79 anni, ambedue residenti a Nerviano, in provincia Milano, se ne sono andati insieme, a causa del Covid 19. Erano due leghisti della vecchia ora, più legati all’associazionismo e al volontariato che alla politica amministrativa. Sono morti a pochi giorni di distanza l’uno dall’altra.

All’arrivo dell’ambulanza, lo scorso 7 aprile, per Palma non si poteva far più nulla. E’ morta al mattino. Il suo amato Pino l’ha seguita la settimana seguente, il 15 aprile, dopo un lungo ricovero in terapia intensiva. La vita di Pino e Palma è stata piena e felice. Erano insieme da tanti anni e dividevano il loro amore fra la famiglia, i nipotini, il lago di Varese e la Lega Nord che, per loro come tanti della loro generazione, rappresentava una parte della loro famiglia allargata. Sono stati vittime della pandemia, quando ormai si pareva di essere quasi al sicuro.

I funerali il 10 maggio

Sarà possibile salutare per l’ultima volta Palma e Pino il prossimo 10 maggio alle 14, nella chiesa dedicata a Madre Maria Della Chiesa in via Kennedy a Nerviano. I corpi di Palma e di Pino sono stati inceneriti e per il funerale si è aspettato che i loro cari finissero la quarantena. Palma e Pino lasciano la loro unica figlia Silvia, 3 nipoti, Davide, Riccardo e Alessandra, ancora molto giovani, e tanti amici, fra cui Massimo Albini.

Mi stringo a loro, come amica e come compagna delle tante avventure vissute insieme a Palma e Pino nel passato, quando si collaborava con l’ associazione Umanitaria Padana, con i bambini degli Orsetti padani, e con le associazioni del mondo padano. Ci legano tanti ricordi di una gioventù vissuta pienamente, lavorando con passione, e la forte indissolubile amicizia che sarà superare anche la barriera della morte. Ciao, Palma. Ciao Pino. Il nostro mondo non finisce così. Continueranno tutti a volervi bene e a ricordarvi.