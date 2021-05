Come il peperoncino cura la ciucca

Abbiategrasso. Totalmente ubriaco, lanciava piatti, pentole, bicchieri e altri oggetti dalla finestra, colpendo e danneggiando i veicoli parcheggiati sotto casa, in via Montegrappa. E’ successo ieri pomeriggio. Lo fermano con il peperoncino.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del Radiomobile e della Compagnia di Intervento Operativo di Abbiategrasso. I Vigili del fuoco, per raggiungere l’uomo, hanno dovuto forzare la porta, ma quando se ne è accorto il 52enne li ha aggrediti con un coltello.

I militari sono stati costretti a utilizzare lo spray al peperoncino Quando ha visto i carabinieri il 52enne, invece di calmarsi, li ha aggrediti con un coltello.

Per bloccarlo i militari hanno utilizzato lo spray al peperoncino. Una volta blocato e arrestato, l’uomo è stato portato all’ospedale di Magenta in codice giallo. E’ stato trattenuto in osservazione fino a stamattina.