Incendio in via Mar Jonio. A fuoco un tetto Aler

Milano. Poco piú di una mezz’ora fa, intorno alle 23, è scoppiato un incendio in via Mar Jonio. Ad andare a fuoco è il tetto di una palazzina dell’Aler.

Sul posto sono già arrivate le squadre dei vigili del Fuoco del Comando di via Messina e hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Per il momento non sono segnalati feriti ma sarà difficile che gli abitanti del palazzo possano rientrare in casa per questa notte.

incendio in via Mar Jonio a Milano

uno dei primi che hanno segnalato l’emergenza è stato Raul Bonomi del comitato zona Sette. “La nostra è una zona abbandonata a sè stessa, senza sicurezza e assistenza ai cittadini da parte del comune di Milano che tollera situazioni che sono ormai fuori dai limiti della civiltà”

La tipologia di incendio del tetto è abbastanza iniziale in un palazzo a di case popolari. Infatti in genere succede dove le persone hanno il caminetto. In questo caso pare piú probabile possa essere stata una stufa a legna che ha surriscaldato tubi coimbentati o non addatti all’uso che ne si è fatto.