Il Gigante de “Il tempio del cannolo” e quello dedicato alle mamme. Corbetta

La bella stagione è alle porte e “Il tempio del cannolo” di Tony Scaglia è pronto ad accoglierla con le specialità estive e con delle novità “esagerate” come lo è il gusto delle prelibatezze offerte. Si parte allora dal CANNOLO GIGANTE, il cui peso va dai 3,6 chilogrammi ai 5,8 chilogrammi.

Cannolo gigante

Ideale come torta per le occasioni speciali o come dolce buffet che rimarrà di certo impresso nella mente dei commensali. Si parte dal cannolo gigante al cui interno sono custoditi 60 cannoli mignon guarniti con i gusti che più piacciono al cliente. Pensate al figurone in una festa di compleanno per i ragazzi! Se gli ospiti sono davvero golosi e intenditori, c’è il cannolo gigante da circa 5,8 chilogrammi ripieno di ricotta di pecora con cioccolato e frantumi di cialda di cannolo, con decorazione a piacere.

Torta o mignon? I 7 Veli

Da soli o in compagnia, il dolce ai 7 Veli è estivo, fresco e dal profumo caraibico. Parliamo di versioni al frutto della passione, al mandarino e al limone biologico di Trapani, nonché ai frutti di bosco (more, mirtilli e fragoline di bosco) disponibili in formato mignon (monoporzione) o in quello di una torta.

I 7 Veli passion fruit (sx), i 7 Veli mandarino e limone (dx), i 7 Veli frutti di bosco in centro

Gli strati di gusto sono 7: oltre alla copertura ci sono infatti 2 strati di pan di Spagna, 1 strato di croccante e 2 tipi di mousse stratificati ai gusti che identificano il dolce. A finire, le decorazioni con i prodotti che identificano il gusto del dolcetto.

Torta ai 7 Veli mandarino e limone (sx) e torta ai 7 Veli ai frutti di bosco

Una golosità estiva che aspetta un nome

Non ha ancora un nome ufficiale e “Il tempio del cannolo” invita i suoi clienti a battezzare il dolce lasciando un commento sulla pagina facebook dell’attività di via Villoresi 35/B a Corbetta, oppure su instagram. Si tratta di una torta con crema chantilly al 70 per cento di panna, con aggiunta di fragoline di bosco di Marsala; il tutto con un doppio strato soffice di pan di Spagna e con ai lati la granella di nocciole oppure fogliame di mandorla tipico siciliano.

Cous cous di pesce

Scordatevi la procedura per i cous cous rapido e che solitamente serviamo in tavola per far posto al cous cous di pesce (su prenotazione). La pietanza non viene ammollata nel brodo ma preparata con cottura al vapore in una pentola apposita. Si inzuppa poi di brodo di pesce realizzato usando 7 tipologie di pesce da scoglio. Viene lasciato riposare qualche ora prima di una seconda lavorazione.

Viene quindi servito in una monoporzione da 250 grammi (ideale per 2 persone) e accompagnato da una coppetta (a parte) di zuppa di pesce che può essere versata sul cous cous per renderlo ancor più morbido e aromatico. Ideale anche da asporto per poi essere servito a tavola arricchito con il pesce che più vi aggrada.

Parfait di mandorle (sx) e parfait al pistacchio

Parfait

E’ un dolce tipico siciliano, acquistabile nella mono porzione oppure nel tronchetto da 15 (quest’ultimo su prenotazione). Si tratta di un semifreddo di mandorle e panna, non cotto quindi. Le mandorle sono caramellate e viene servito con crema al cioccolato. Oltre a quella classica c’è la versione al pistacchio.

La preparazione del cannolo gigante da oltre 5 chilogrammi

Granite siciliane

Fermo restando le specialità estive di sempre, tornano le granite siciliane al limone e alla mandorla da accompagnare magari con la brioches col tuppo.

Il cannolo della mamma

Ideale per la festa della mamma ma disponibile comunque nel menù. Si tratta di un cannolo speciale con fragoline e decorazione commestibile a forma di rosa.

Queste e altre golosità si possono assaporare all’aperto, nei tavolini de “Il tempio del cannolo”, oppure comodamente a casa propria. Prenotazioni al 351.8150510. Tornano infine le aperture serali del mercoledì, nel mese di luglio, fino a mezzanotte.