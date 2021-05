Codice rosso a Precotto. Una donna in gravi condizioni

Milano, ieri sera qualcosa di terrificante è successo ad una donna di 49anni dell’est europeo, regolarmente residente, in una casa del quartiere Gorla Precotto. L’hanno riempita di botte e forse anche violentata. Per lei è stato attivato il codice rosso che impone la protezione della vittima e che sia ascoltata dal magistrato entro 48 ore.

Coperta di lividi

Ieri sera, alle ore 22.00 circa, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e delle Compagnie di Milano Duomo e Porta Monforte sono arrivati in un appartamento nel quartiere Gorla – Precotto . I soccorritori del 118 stavano medicando una donna trovata in casa in stato confusionale e con lividi ed ecchimosi.



Il Nucleo Operativo della Compagnia Duomo, in stretta sinergia con i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Milano, ha immediatamente attivato le procedure di indagine per chiarire i contorni della vicenda. La donna avrebbe trascorso gli ultimi giorni in un Hotel di uno dei quartieri centrali della città di Milano e sarebbe stata soccorsa da un amico nel pomeriggio di ieri, dopo una segnalazione da parte di un familiare della donna.

Procedura d’urgenza Codice Rosso

Dopo le prime cure, la 49enne è stata trasportata in codice giallo al Policlinico di Milano – Ospedale Maggiore e poi trasferita alla Clinica Mangiagalli per gli approfondimenti clinici. Quindi la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano è stata informata ed è partita la procedura d’urgenza prevista dal “Codice Rosso”.