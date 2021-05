Auto si incastra sotto il tir. Corbetta

Nessuno per fortuna si è fatto male in maniera seria. Il danno e lo spavento però c’è stato. Il fatto è successo nella mattinata di giovedì 6 maggio 2021 all’incroncio della strada per Cerello e la circonvallazione che porta alla Madonnina, a Corbetta.

Alla base, pare, un sorpasso azzardato. Un’utilitaria nera è così finita sotto il lato destro del tir rosso che viaggiava nella stessa direzione di marcia. La vettura si è letteralmente incastrata sotto il carico del mezzo pesante. Emtrambi, auto e tir, sono rimasti fermi e incastrati proprio sullo stop provocando la temporanea interruzione del traffico dovuto all’ingombro dato proprio dai mezzi fermi sulla carreggiata.