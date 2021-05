La particolarità e l’esaltazione del “made in Italy”. S.CODE, Corbetta

La qualità del “made in Italy” sposa l’eleganza ma anche la particolarità, l’estrosità e la ricercatezza. Ce n’è davvero per tutte le occasioni e per tutti i gusti delle donne a cui piace cambiare, stupire ed essere alla moda. Dalle giacche trendy bicolore, alle semplici t-shirt e canotte con stampe sbarazzine che possono altresì essere abbinate a una gonna o a un pantalone più sofisticati.

Dalla XS (taglia 38) alla XL (taglia 48), per la donna e la ragazzina, con tanto di accessori che permettono di coordinare l’intera mise: dalle scarpe alla borsa, con anche occhiali e cintura oltre all’abbigliamento. Tutto questo si trova all’ S.CODE di corso Garibaldi 33/A di Corbetta.

All’interno del negozio si troverà la competenza e l’esperienza di chi fa questo lavoro da tempo, con tanto di servizio sartoriale. A accogliere: Silvia Gatti, titolare dell’attività, e Marinella Bordignon. Il negozio corbettese è stato aperto lo scorso 12 aprile ed è dedicato alla donna e ragazza. In piazza Marconi 50, ad Abbiategrasso, si trova invece il negozio gemello dedicato all’uomo e al ragazzo (dai 160 centimetri di altezza in sù).

Tra le marche trattate: Kikisix, Alcott, Mimi Mua con scarpe e cinture (alte, basse, lisce e lavorate) in vera pelle, occhiali (dal classico al colorato e dalle forme più disparate), borse e foulard. I tessuti trattati sono invece il cotone, il misto lana (anti infeltrimento e per una tenuta sempre perfetta), la viscosa (fibra naturale) e “tessuti giovani”.

In caso di necessità o di un’eventuale zona rossa, è attivo il servizio di consegna a domicilio chiamando il 340.7096558 oppure il 392.0890458. Un’attenzione, che non è per nulla scontata, è quella del personale di annotare il giorno, l’ora, la data e la località della cerimonia per cui si sta acquistando l’abito, così da non proporre la medesima toilette a un’altra cliente che partecipa alla stessa occasione e che rischierebbe altrimenti di vedere un’altra signora o ragazza vestita come lei.

Per quanto riguarda le scarpe, si possono trovare anche in questo caso generi e stili diversi: mocassini, stivali in camoscio, sneakers in pelle, scarpe eleganti o che seguono la moda del momento (marche: Sophie Maitè, Alsido). E’ in fase di elaborazione invece, la pagina facebook del negozio, che a breve si doterà anche di instagram.

La consegna a domicilio è gratuita entro un raggio di circa 20 chilometri, qualora l’andamento della pandemia obblighi a essere nuovamente chiusi. C’è anche il numero fisso di riferimento 02.45899609 attivo durante i consueti orari di apertura dell’attività.