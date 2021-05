Come in La finestra sul cortile… ma a Milano

Milano. Un uomo è in albergo. Guarda fuori dalla finestra della sua camera e vede che i suoi dirimpettai, un’altra stanza dell’ hotel…

Chi ha detto che la cronaca nera non è divertente?Accanto alle storie tristi e drammatiche ogni giorno accadono fatti che hanno qualcosa di talmente straordinario per come accadono o per i risultati che ottengono riescono a strappare la risata.

È il caso che è successo l’altra notte in un hotel di via Fabio Filzi a Milano. Un uomo era nella sua camera quando ha guardato fuori dalla finestra e ha notato i dirimpettai che, in un’altra stanza dello stesso hotel, stavano maneggiando qualcosa. Sembrava confezionassero droga.

Ha cosí chiamato il 112 che ha inviato una volante. I poliziotti sono entrati nella sua camera e a lor volta hanno guardato fuori dalla finestra verso la stanza dei dirimpettai. Hanno chiamato l’altra volante in appoggio e hanno fatto irruzione nella camera dell’hotel.

Qui i poliziotti hanno sorpreso 2 africani: un 62enne del Mali e un 42enne del Rwanda. Non c’era droga ma i due stavano stampando banconote da 50,100, e 500 euro false con un piccolo clichè, una specie di dima da stamperia portatile. Sul tavolo, ancora grondanti e bagnati dagli acidi, c’erano ben 516 grammi di banconote false.

Potremmo considerare che, a prescindere dal taglio, una banconota bagnata pesa circa 5 grammi e si puó fare un conto di circa un centinaio di banconote che avrebbero potuto essere spacciate come vere, o quasi.Tutto il materiale è stato sequestrato e i due uomini arrestati. Sono state sequestrate anche alcune certe di credito. Le banconote, le polveri, la carta da banconote, gli acidi, i colori e il clichè utilizzato per la stampa sono sotto l’esame della polizia scientifica. Come nel film La finestra sul cortile: il delitto perfetto è stato sventato dal vicino curioso…