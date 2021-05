Autodifesa per la donna. Nuovo corso organizzato dalla Guardia Nazionale

Un corso di autodifesa per la donna a Vanzaghello, in stazione. Dopo le aperture della zona gialla, ripartono i programmi formativi della Guardia Nazionale, sempre nel rispetto di protocolli anticontagio per il covid 19. Il corso, aperto a tutti, parte l’11 maggio. La Guardia Nazionale ha una delle sue sedi della Lombardia nei locali della stazione ferroviaria. Sarà lì che insegnerà alle donne come mettersi al sicuro dai malintenzionati.

“Riprendono finalmente le attività di formazione al pubblico. Si comincia proprio con i corsi più richiesti e sentiti: quelli dedicati alla tutela delle donne, sempre ovviamente nel pieno rispetto delle normative sanitarie.” dicono dalla guardia Nazionale, e dal distaccamento di Vanzaghello aggiungono:

“Noi della Guardia Nazionale lavoriamo sulla prevenzione. Rendiamo difficile la vita a chi trova comodo approfittarsi di chi pensa piú debole, insegnando ad essere piú attenti e forti. Inevitabilmente, quando non trovano vittime facili, scippatori, rapinatori e altre tipologie di delinquenti vanno da un altra parte. A forza di spostarsi arriveranno ad un punto che o cambiano vita e si mettono a lavorare onestamente o muoiono di fame. È questione di adattamento.

Il corso che vi proponiamo è un corso che tutte le donne di qualsiasi età, e anche gli uomini, possono fare. Richiede un impegno fisico minimo, è adatto a chi non è atletico, non è uno sport, ma parte dall’analisi di situazioni reali e dai rischi che si corrono ogni giorno, in treno, per strada, al supermercato…

I nostri insegnanti sono persone che sanno cos’è la paura e l’hanno affrontata. Chiama anche via whatsapp il 3381900487 per avere altre informazioni. Cominciamo l’11 maggio.”