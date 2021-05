2 nascondigli assurdi in cui nascondere la droga

Milano. Nella routine di ogni giorno, per cercare i nascondigli assurdi in cui gli spacciatori nascondono la droga, gli uomini della squadra antidroga della Polizia di stato, comandati da Massimiliano Mazzali, ne vedono di ogni colore. Probabilmente finiscono per apprezzare la fantasia che gli spacciatori utilizzano per nascondere la droga. Alcuni ne hanno talmente tanta che fanno notizia.

Nascondi la droga alla polizia, non alla pulizia

Non si capisce quale ragionamento mentale abbia spinto il 40enne marocchino, irregolare e già conosciuto per reati di droga, fermato ieri verso le 20.30 con 2 dosi di cocaina ( 0,40 grammi) in via Montenero, a mettere un calzino in un robotino aspirapolvere a casa sua, in via Clusone, e a nasconderci dentro 77 grammi di cocaina, già divisi in dosi.

Non vedeva l’ora

Aveva nascosto altri 13 grammi di cocaina (25 dosi) in un posto altrettanto ricco di fantasia. Uno dei nascondigli assurdi era in cucina. In un mobile c’erano 4 orologi di basso costo. Non funzionavano bene. Infatti la cassa era stata riempita di caramelle di cocaina già confezionate. Potrebbe essere che il marocchino abbia pensato che se la cocaina carica e iperstimola il sistema nervoso possa ricaricare anche le pile degli orologi.

Nascondigli assurdi per i soldi? No, in questo caso è stato deludente

Deludente invece il nascondiglio del denaro provento di spaccio. Erano 2.600 euro e li aveva nascosto nella tasca di un giubbotto. Si vede che i soldi non gli interessavano poi così tanto se li ha messi in posti dove li si puó trovare subito.

Gli agenti della polizia sono stati molto meticolosi nella ricerca della droga a casa sua. Lo conoscevano già. Era stato arrestato sempre per spaccio nel settembre 2020 e fino a qualche giorno fa aveva l’obbligo di firma. Ora si trova in prigione. Chissà se avrà imparato che se si sfidano i poliziotti a partecipare ad una caccia al tesoro, poi loro, come tutti, si divertono, vogliono vincere e sono soddisfatti quando scoprono i nascondigli assurdi