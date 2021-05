Donna si accoltella. Era in casa con la figlia

Le indagini sul caso sono a cura della Compagnia dei carabinieri di Milano Porta Magenta . Loro compito è accertare la dinamica degli eventi. Si è in attesa di sapere se la madre se la caverà.

Secondo il racconto della figlia, erano in casa insieme quando la donna all’improvviso si è auto inferta il colpo.

La donna , 51enne, milanese, aveva una ferita grave da taglio.È stata subito trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’Ospedale Niguarda . È tutt’ora ricoverata in prognosi riservata.

Ieri mattina, via Meda, a Milano , una ragazzina di appena 17 anni ha chiamato il 112 e ha chiesto aiuto per la madre gravemente ferita. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e un pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri .

Ilaria Maria Preti

Metà Milanese e metà Mantovana, sono il Direttore responsabile di Co Notizie -Zoom News. Ho iniziato giovanissima con cronaca, cibo e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 al 2019 speaker di Radio Padania libera. Ora scrivo su alcune testate, coordino portali di informazione, sono una Web and Seo Editor Specialist