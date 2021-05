Trovata accasciata a terra per cause da stabilire. Magenta

Rrestano ancora da capire le cause del grave malore che ha colpito una 49enne di Magenta. L’ha trovata accasciata sul marciapiede, non lontano dalla sua abitazione, un vicino di casa. Il fatto è accaduto nel quartiere Nord, dietro il supermercato.

Pubblicità

La chiamata al 118 è scattata alle 16.15 di lunedì 3 maggio 2021 e sul posto sono stati inviati un’ambulanza della Croce Bianca e l’elisoccorso. Al momento del ritrovamento della donna, la stessa era accasciata a terra e senza segni visibili di aggressione o ferite compatibili con un investimento da parte di mezzi motorizzati. Del resto, dal racconto di chi l’ha soccorsa, pare che la malcapitata non fosse in grado di dire la dinamica di quanto avvenuto. Da come è stata ritrovata si pensa possa aver sbattuto la testa a terra.

Pubblicità

L’elisoccorso è atterrato in via Maddalena di Canossa, zona piscina, mentre la donna è stata ritrovata in via Lombardo Radice Lucio. La 49enne è stata soccorsa in codice rosso sinonimo di estrema emergenza.