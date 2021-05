Inter. Per la Vittoria in 30mila in piazza. Le Ffo sudano 7 camicie

Verso le ore 17 di ieri a Milano, quando è stato chiaro che l’Inter aveva il campionato di calcio 2020/2021 i tifosi sono scesi in più punti della città sono spontaneamente scese in strada, in forma non organizzata, circa 30.000 persone. Hanno improvvisato caroselli di auto, passeggiate e momenti di entusiasmo collettivo, causando assembramenti e in serata anche degli scontri.

Tra piazza Duomo e il parco Sempione i tifosi hanno dato sfogo al proprio entusiasmo per la vittoria dell’inter. Molte anche le famiglie con bambini al seguito

Separate piazza Cairoli da piazza Duomo

Tra i punti dove si sono raccolti gruppi consistenti di tifosi c’è Largo Cairoli. Un foltissimo gruppo è stato contenuto dalle Forze di Polizia per non farlo confluire in piazza Duomo già piena di altri tifosi pacificatamente festanti. In piazza Duomo, le Forze dell’Ordine hanno preservato il sagrato della Cattedrale e la Galleria, i cui accessi sono stati opportunamente chiusi dalla Polizia Locale.

In tutta la città si è assistito a improvvisate esplosioni di gioia con gruppi di persone festanti per le strade. La polizia non ha registrato momenti di tensione e di conflittualità connessi ai festeggiamenti. Alcuni gruppi hanno festeggiato anche nell’area dello Stadio, in zona San Siro.

Sotto controllo anche la Movida

Contemporaneamente, le Forze dell’Ordine hanno assicurato la propria presenza nelle zone della movida, secondo l’aggiornato piano di contingentamento, al fine di evitare che anche queste aree, già molto frequentate, fossero interessate da flussi di tifosi festanti.

Attacco alle 22

Poco prima delle 22, mentre i rimanenti tifosi dell’ inter che si erano radunati in Largo Cairoli erano in fase di deflusso, un gruppetto di più esagitati iniziava un fitto lancio di bottiglie all’indirizzo dei contingenti di ordine pubblico lì in servizio.

Si è pertanto resa necessaria una breve azione di contenimento per porre fine alle intemperanze. Nel frangente, la Digos ha identificato 20 persone che saranno sanzionate ai sensi della normativa COVID visto che, tra l’altro, e dalle 22 vigeva il coprifuoco.