Deceduta dopo il malore Emy Minacore, l’infermiera magentina

Lavorava all’ospedale Fornaroli di Magenta ed era conosciuta e apprezzata da molti. Non ce l’ha fatta Emy Minacore. Nel pomeriggio di lunedì 3 maggio 2021 è stata trovata a terra in via Lombardo Radice Lucio, all’altezza dei numeri civici 7-9.

Stava per rientrare a casa e un vicino l’ha ritrovata riversa a terra, accanto al marciapiede. Al momento si ipotizza un arresto cardiaco. La donna, 49enne, avrebbe oltretutto battuto la testa a terra nel momento in cui si è accasciata su se stessa mentre stava camminando per rincasare.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca di Sedriano unitamente l’elisoccorso, atterrato in via Maddalena di Canossa.

La 49enne è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Fornaroli di Magenta. Inutili però i tentativi per rianimarla. Una vicenda questa che non può che non lasciare attoniti e dispiaciuti anche a chi non la conosceva di persona.