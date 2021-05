Il giorno del battesimo. Come renderlo indimenticabile

Milano, via Parea, zona Mecenate. Due giorni di festa per il battesimo di un neonato di soli tre mesi. I vicini si lamentano per il chiasso durato fino alla mattina seguente. Quando arriva la polizia stavano ancora festeggiando. La festa si è conclusa con alcune sanzioni Covid.

Erano in casa in 11. Mamma, papà e tre bambini fra cui il festeggiato, il più piccolo della nidiata, e altri 6 adulti. I vicini di casa hanno chiamato la polizia perchè alle 7 della domenica mattina la festa per il battesimo non pareva finire. I festeggiamenti continuavano da sabato, dal momento in cui il bimbo era stato battezzato.

Gli agenti della polizia di stato sono arrivati alle 7.20 del mattino e hanno chiesto di interrompere la festa. in casa c’erano 6 adulti che non vi risiedevano e quindi la polizia ha rilevato le infrazioni alle regole anti-contagio per il covid 19. Bimbi, genitori e 3 ospiti sono di origine peruviana. Fra le altre 2 donne e 4 uomini presenti c’erano 2 equadoregni e 1 italiano. Fra loro nessun irregolare, ma tanta voglia di festeggiare la nascita del bimbetto.

Quando sarà grande, il piccolo potrà raccontare che per chiudere i festeggiamenti per il suo battesimo sono dovuti intervenire dei poliziotti, altrimenti sarebbero andati avanti ad oltranza. Secondo me questo bambino diventerà qualcuno, magari un Papa.