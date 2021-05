Contro un cassonetto vola per 6 metri a 190 metri dall’ospedale

E’ stato quindi trasportato in codice rosso al pronto soccorso del policlinico, che si trova a circa 190 metri dal punto dell’incidente. I rilievi dell’incidente dello scooter con il cassonetto sono stati affidati alla polizia locale di Milano , intervenuta sul posto.

L’impatto è stato molto forte e il motociclista è stato proiettato per circa 6 metri. Lo hanno soccorso gli equipaggi di una ambulanza, di un’automedica e di un mezzo per la rianimazione. P.S. aveva un grave trauma cranio facciale e una vasta ferita al collo.

Mialno, via Francesco Sforza. La scorsa notte, verso le 2.30, P.S., un uomo di 28 anni, stava percorrendo la strada in scooter, quando ha colpito un cassonetto della raccolta dei rifiuti.

