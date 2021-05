Cadavere trovato nella cascina di via Orwell

Dopo gli accertamenti sul luogo, la salma del 45enne è stata portata all’ Istituto di Medicina Legale dove sarà effettuata l’autopsia per accertare le cause della morte ed escludere del tutto la possibilità di un delitto.

Il cadavere del poveretto è già stato identificato. Si tratta di un italiano di 45 anni, noto come tossidipendente e senza fissa dimora. Una vita finita nel modo più triste. Il 45enne era sdraiato, supino, su un materasso all’interno della cascina fatiscente, fra la sporcizia. Il carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Milano Porta Monforte , che hanno effettuato il sopralluogo, hanno trovato (e sequestrato) 2 siringhe usate che si trovavano accanto al corpo. Non c’erano lesioni nè segni di violenza.

Milano , via Orwell. Questa mattina un cadavere è stato trovato dai carabinieri nella cascina abbandonata che si trova tra i binari della ferrovia e il boschetto di Rogoredo . Alla centrale operativa era arrivata una segnalazione della presenza dell’uomo esanime

Ilaria Maria Preti

