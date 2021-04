Uniti per Rho. Il manifesto della coalizione delle liste civiche in vista delle elezioni

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Uniti per Rho, una coalizione di liste civiche vicine al centro destra che progettano un nuovo futuro amministrativo per Rho. Si presenteranno infatti alle elezioni amministrative, anche se non c’è ancora il nome del sindaco che li guiderà.

Nasce la coalizione di liste Civiche “Uniti per Rho”. I rappresentanti delle Liste civiche di Rho “Centro Destra Rho” di Simone Bettinelli, “Gente di Rho” di Marco Tizzoni, “Rho per la Famiglia” di Giuseppe Salerno, hanno ritenuto che sia arrivato il momento di collaborare e concorrere con metodo democratico per creare una coalizione effettivamente a servizio ed a favore della cittadinanza Rhodense e raccogliere tutte quelle forze politiche, liste civiche e movimenti che hanno come obiettivo la effettiva rappresentanza dei bisogni e degli interessi della Città di Rho con un programma e un Candidato Sindaco condivisi.

Non è un semplice accordo elettorale ma un progetto meditato e una proposta politica di lunga durata. Un progetto a lungo sognato da tutti che si è finalmente realizzato grazie anche all’appoggio concreto del gruppo di “Terre Lombarde” che, in veste di Associazione, offrirà il proprio contributo. Questa coalizione politica nasce dalla necessità di ravvivare negli abitanti il senso di appartenenza civica al territorio e di voltare pagina dopo anni di immobilismo politico e amministrativo da parte delle passate amministrazioni comunali, anni che hanno visto la nascita dei padiglioni fieristici e dell’Expo senza ricadute positive sul territorio ed ora il futuro progetto “Mind” dovrà essere realmente una grande opportunità per l’intera Collettività Rhodense.

Riteniamo che fare politica debba tornare a essere qualcosa di coinvolgente, appassionante ad esclusivo servizio dei cittadini e degli interessi pubblici. Crediamo che il nostro entusiasmo, la nostra voglia di cambiare e l’esperienza che ci contraddistingue sia l’unico modo per ricostruire il rapporto di fiducia del cittadino con le istituzioni pubbliche e con la politica. L’intento è quello di coinvolgere persone serie, coerenti e non già funzionali al perseguimento di interessi precostituiti, oneste e professionalmente preparate per la costruzione di un futuro migliore per il nostro Comune.

Per questo saremo sempre aperti al contributo e al dialogo con partiti e con le Istituzioni associative che condivideranno le nostre idee, le nostre proposte ed i contenuti politico-programmatici che animano da sempre, in concreto, la nostra azione politica, nonché gli stessi ideali e valori coerenti con la lettera e con lo spirito della Costituzione italiana.

Uniti per Rho si candida ad amministrare il Comune nel 2021

L’unione delle liste civiche è altresì importante per dare effettiva rappresentanza alla società civile, attraverso un patto di fiducia con chi si candida ad amministrare il Comune e la Collettività locale. Vogliamo essere interpreti veri delle istanze dei cittadini essendo noi stessi cittadini attivi che vivono del proprio lavoro, che abitano nel territorio e usufruiscono dei servizi pubblici e privati che esso offre.

Siamo persone prestate alla politica che viviamo con passione e, per questo, vogliamo che la politica torni ad agire nell’interesse pubblico inteso solo come servizio al territorio, nel rispetto dell’ambiente, di un crescita e di una fiscalità locale sostenibile. La componente Civica è diventata molto importante in questi anni per le battaglie civili proposte e portate avanti, non essendo sufficiente denominarsi “civici” per avere e dimostrare una reale sensibilità verso le esigenze della comunità.

Noi rivendichiamo la concreta reale serietà, l’onestà, la storia e l’esperienza dalla nostra parte, dimostrate da anni di battaglie in favore dei cittadini. In verità, le battaglie fatte sul territorio in questi anni sono molte a tutela della sanità pubblica, dei beni pubblici, dei servizi pubblici e lo dimostrano i fatti noti pressoché ad ognuno. Come sempre abbiamo fatto, continueremo ad ascoltare i cittadini e le loro esigenze, la nostra unica bussola di orientamento politico e di azione amministrativa.