Tragedia a scuola. Giù dalla finestra a 15 anni. Indagano i carabinieri

Milano. Alle 14.00 in via Copernico 9/A, un ragazzino di 15 anni è volato giù dal secondo piano della sua scuola, l’edificio scolastico dell’Istituto Salesiano Sant’Ambrogio. Ora si trova in gravi condizioni all’ospedale di Niguarda.

La chiamata al Nue 112, con la segnalazione di quanto successo a scuola, è arrivata poco prima delle 14.10 di oggi. Sul posto sono state inviate un’automedica e un’ambulanza attrezzata per la rianimazione dell’ATT di Milano, oltre ad una ambulanza dei soccorritori. Le condizioni del 15enne sono subito apparse gravi ed è quindi stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda. Insieme alle ambulanza sul posto sono arrivati anche i carabinieri del nucleo radiomobile.

Carabinieri a Milano

Carabinieri in via Copernico, a Milano

Quindi sono giunti sul posto anche i Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia Milano Duomo. Le cause di quanto accaduto sono in fase di accertamento ma, qualunque cosa abbia sia successa, rimane una tragedia immensa e non si può che sperare tutto il bene possibile per il 15enne.