Furto e resistenza a pubblico ufficiale. Vimodrone

Nella notte del 27 aprile i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni, con l’ausilio dei militari del Comando Tenenza di Cologno Monzese hanno arrestato, per furto e resistenza a Pubblico Ufficiale, un 28enne italiano, originario della provincia di Brindisi ma domiciliato a Vimodrone, con precedenti per furto e violazione della normativa inerente gli stupefacenti.

Nel corso di regolare servizio di istituto, l’equipaggio della Radiomobile, transitando sulla strada statale Padana Superiore del comune di Vimodrone, ha notato un’autovettura Ford Focus che stava percorrendo l’arteria stradale, decidendo di procedere ad un controllo.

Cercando di far capire le proprie intenzioni al conducente, gli operanti hanno attivato prima i dispositivi luminosi, poi quelli sonori ma, nonostante tali segnali, il conducente ha bruscamente accelerato, cercando di far perdere le proprie tracce. Ne è nato un inseguimento che ha interessato parzialmente anche il Comune di Segrate per terminare nuovamente nel comune di Vimodrone, lungo il naviglio Martesana, dove l’uomo, vistosi ormai braccato dalle pattuglie coordinate dalla Centrale Operativa, ha deciso di abbandonare il mezzo e fuggire a piedi, venendo fermato dopo essersi introdotto nella corte di un condominio poco distante.

Nel corso degli immediati accertamenti, è emerso che il veicolo non risultava provento di furto perciò è stata contattata la proprietaria, la quale ha dichiarato di averlo parcheggiato nella corte della propria abitazione durante la sera precedente e di non essersi ancora accorta del furto dell’auto.

Il mezzo è stato quindi restituito alla donna, mente l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e sottoposto, nella mattinata odierna, al giudizio con rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Monza.