Tavoli, tavolini e scrivanie. Paolo e Katia donano stile allo smartworking

Per coloro che, negli ultimi due anni, hanno visto il proprio lavoro trasferirsi completamente su un computer e hanno visto la propria casa diventare anche un ufficio, Dilegno InLegno ha qualche idea. Per molti, ormai, lo smart working è diventato una realtà quotidiana, e riadattare gli spazi casalinghi alle nuove funzionalità non è stato facile.

Per questo, Paolo e Katia cercano di andare soccorso a chi si è trovato in questa situazione mostrando le loro numerose idee e creazioni. L’importanza di avere un tavolo delle dimensioni perfette per sedersi e mangiare, ma anche per sedersi e lavorare è tanta. Se nella ricerca della funzionalità e della comodità, non si vuol rinunciare allo stile e al design, sicuramente bisogna sfogliare il catalogo di Dilegno InLegno, dove il legno la fa sempre da padrone, anche nelle scrivanie.

Consolle su base della macchina da cucire

Consolle per computer con mensole e cassettino

Tavolino da ingresso Roma

Tavolo in noce su base di ghisa

Troverete tavolini per il salotto e il corridoio, perfetti per donare personalità e calore alle vostre stanze, ma anche tavoli e scrivanie perfette per passare le giornate lavorative a casa. Se avete un’idea che non è presente in catalogo o se vi piace qualcosa, ma vorreste fare qualche piccola modifica, Paolo e Katia saranno pronti a fornirvi la loro opinione professionale e troveranno una soluzione che realizzerà i vostri desideri. I loro clienti sanno di trovare in loro dei professionisti pronti ad ascoltarli e a dare forma ai loro sogni.

Anche se avete un mobile un po’ datato che necessita di una rinfrescata, sapete già a chi rivolgervi, giusto? Anche in questo caso, infatti, Dilegno InLegno può fare al caso vostro. Sui loro canali social o sul loro sito internet potete ammirare gli incredibili risultati ottenuti e immaginare la soddisfazione dei clienti che si sono riportati a casa un mobile pieno di nuova vita e pronto a prestare tanti altri anni di emerito servizio. Paolo e Katia, anche in questo momento di pausa, stanno lavorando a nuovi progetti, per ogni gusto e adatti ad ogni necessità.

Seguiteli sui social e date un’occhiata al loro sito (www.dilegnoinlegno.it) . Così potrete restare aggiornati sulle novità che saranno create. Potete anche fare un salto al loro laboratorio, che si trova in via Ticino 1 a Ossona (MI) e dove Katia e Paolo vi accoglieranno con il calore familiare che dà vita anche alla loro creatività.

Vi aspettano per accogliervi nella loro bottega e mostrarvi con orgoglio e passione tutto quello sui cui stanno lavorando!

Facebook https://www.facebook.com/dilegnoinlegno/

Instagram https://www.instagram.com/dilegno_inlegno/

Linkedin https://www.linkedin.com/in/dilegno-inlegno/

Twitter https://twitter.com/dilegnoinlegno