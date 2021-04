Il 25 aprile un cinghiale è arrivato al parco Ghiotti

La statua del cinghiale, anzi della scrofa semilanuta, è stata posizionata oggi alle 10 nel parco di villa Ghiotti, come promesso nelle scorse settimane, nel giorno del patrono di Marcallo con Casone e tradizionalmente data in cui si era sempre svolto il festival dell’Insubria: San Marco, il 25 aprile. Presenti Sindaco Marina Roma e l’amministrazione comunale, e il ministro del turismo Massimo Garavaglia, per tanti anni sindaco di Marcallo con Casone, e il presidente di Terra Insubre Giancarlo Minella.

Pubblicità

In un primo momento si era detto che la statua della scrofa semilanuta sarebbe stata posizionata davanti alla ex chiesa di San Marco, in via Roma. All’ultimo momento però l’amministrazione ha deciso di inserire la statua nella cornice del parco Ghiotti, sede tradizionalmente del festival dell’Insubria. Questa mattina alle 10 l’inaugurazione. Un momento importante che si è svolto in diretta Facebook e in collegamento Zoom con la città bretone di Bubry e quella irlandese di Macroon, da 19 anni gemellate con Marcallo con Casone.

Pubblicità

La statua in bronzo del cinghiale realizzata dallo scultore Giuseppe Balice è circondata di piccole impatients bianche che ricordano il colore del fiore del biancospino, pianta sacra con cui i Celti circondavano i loto templi. E non si può negare che il Festival dell’Insubria abbia reso il parco di villa Ghiotti a Marcallo con Casone, uno degli ultimi templi dell’antica cultura celta.

Pubblicità