Sportello bancomat: la visione dell’opposizione di Cassinetta

Riceviamo e pubblichiamo per voi il comunicato di “Sfida per il futuro” dal titolo: “Sindaco Bona: un bel tacer non fu mai scritto”

“Dopo 14 anni di incarichi pubblici il Sindaco Bona non perde occasione per dimostrare che non ha ancora capito come si gestisce il Comune. O forse l’ha capito benissimo ed è per questa ragione che ha deciso che è

meglio non ricandidarsi più.

La Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco, decide con delibere: può cambiare idea e se lo fa, annulla gli atti che ha approvato e ne fa di nuovi. Confermiamo che l’unico documento ufficiale è una proposta di locazione a MPS, evidentemente rimasta nel

cassetto.



Se il Sindaco avesse voluto davvero aprire uno sportello bancomat e, come afferma lui stesso, non voleva aggirare le normative perchè la Banca non è una Onlus, avrebbe dovuto fare un avviso pubblico – aperto a

tutti gli attori del sistema – e non intavolare una trattativa privata con un solo utente.

Invece, come lui stesso ha affermato, ha voluto agevolare la trattativa e, nonostante ciò, è andata a monte perché i costi di adeguamento dei locali e il mancato accordo con il privato proprietario degli attuali locali

hanno fatto diventare l’operazione antieconomica.

Chissà cosa avrà voluto dire. Dopodichè, 1€ al mese o 80 €, non cambiano la sostanza del problema. Perché il Sindaco da oltre un anno è in Comune tutti i giorni e, mentre fa smart working, ci ha scritto che si occupa anche dei problemi dei Cassinettesi. Sono parole sue e non illazioni nostre, contenute in una lettera ufficiale.



Per il suo impegno a favore della Comunità percepisce un compenso lordo annuo di circa 16.000 €, suddiviso tra indennità e rimborsi al suo datore di lavoro per le ore spese a favore dei cassinettesi. Questo è ciò che leggiamo dal Rendiconto che è all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di giovedì 29 aprile 2021″