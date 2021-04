Chiusura bancomat a Cassinetta. Il comunicato del sindaco

Bona: “Trattativa in corso”

Riportiamo il comunicato stampa ufficiale ricevuto a firma Michele Bona, sindaco di Cassinetta di Lugagnano: “L’intervento tristemente fuori luogo della sig.ra Bertani, che accusa un sindaco ed un’amministrazione di non fare nulla, nonostante, soprattutto nel periodo di pandemia, siano sempre stati presenti a fare fronte ai problemi economico sociali dei cittadini e per la ripresa scolastica in sicurezza, non merita alcun commento”.

No onlus no locali gratis



“Riguardo alla vicenda MPS, la Signora cerca come una seppia di gettare inchiostro negli occhi dei cittadini per confonderli. Il tema del comodato gratuito, con il quale l’opposizione tenta di attaccare l’amministrazione

comunale, non ha alcun fondamento. In effetti inizialmente si voleva offrire a MPS un locale comunale in comodato gratuito, tuttavia, come la Signora Bertani dovrebbe sapere essendo stata assessore regionale al

Bilancio di Regione Lombardia, poiché un istituto bancario non è una onlus, sarebbe stato possibile fornire il locale solo dietro pagamento.

Volendo agevolare la trattativa è stato proposto un pagamento simbolico di

80 euro al mese, importo assimilabile a quello di un comodato d’uso, che per una banca è irrisorio e non costituisce di certo un motivo di non accettazione. Sono i costi di adeguamento dei locali ed il mancato accordo con il privato proprietario degli attuali locali, al quale erano state proposte da MPS soluzioni alternative non accettate, che hanno fatto diventare l’operazione antieconomica.

Ad oggi MPS si è resa comunque disponibile, dopo incontro con l’amministrazione, a trovare una nuova soluzione per mettere un nuovo sportello bancomat in una struttura comunale.

Contemporaneamente stiamo da tempo continuando l’interazione con Poste Italiane, per mettere una postazione bancoposta per la quale era già stata individuata la collocazione, ma che il piano di Poste

Italiane per i piccoli comuni rallentato dalla pandemia, ha fatto slittare dando priorità ai molti comuni che non hanno nemmeno un ufficio postale.

Le parole (al vento) le lasciamo alla Signora Bertani ed alla lista che rappresenta. Qui ci sono persone che hanno lavorato e lavorano tutti i giorni da 5 anni, esclusivamente per il bene del nostro paese. I cittadini, che sanno pensare con la propria testa e vedere con i propri occhi giudicheranno, senza farsi

annebbiare dal nero di seppia”.