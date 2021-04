Andrea Cane (Lega Salvini Piemonte): “Oggi abbiamo evidenziato il Canavese del presente e del futuro. Lars Calstrom pronto a far rivivere il sogno industriale di Olivetti”

Giornata tutta canavesana per il Presidente della Regione Alberto Cirio, impegnato in una serie di incontri che hanno spaziato dagli imprenditori, agli amministratori locali con grande attenzione ai cittadini. La commenta Andrea Cane, consigliere eporediese della Lega Salvini Piemonte. “Ho voluto questa giornata per alimentare un sogno che il Canavese merita di portare avanti nella realtà. Dall’industria, allo sport, alla formazione, al turismo abbiamo mostrato una terra che produce e innova, che valorizza la storia che possiede, mettendola a fattor comune per costruire il futuro”.

“Ringrazio il Canavese che oggi si mette in discussione – prosegue Andrea Cane – da Patrizia Paglia con la sua Italbox, che racconta una lunga storia di imprenditoria familiare più che mai contemporanea e innovatrice, passando per Lars Carlstrom pronto a investire laddove furono scritte le pagine della nostra storia industriale.

Ringrazio l’amministratore delegato di Pininfarina per averci ricordato che il meglio dell’architettura e del design è passato per le nostre terre, Cristina Ghiringhello per la promozione del patrimonio industriale e economico delle nostre belle terre e gli amministratori locali. Il Presidente Cirio ci ha lodati perché la nostra storia non è malinconia ma stimolo e innovazione: con lui l’assessore Tronzano, che ha ribadito che auto e computer hanno cambiato il mondo, ma sempre partendo dal Piemonte”.

“Oggi proprio nella Giornata Mondiale della Terra – si è unito nelle dichiarazioni Lars Calstrom imprenditore che potrebbe far nascere la Gigafactory Italvolt – abbiamo avuto il grande onore della visita del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio presso il sito industriale Olivetti in Scarmagno, che abbiamo individuato come sede. Ci ha fatto piacere presentare alcuni estratti del business plan di fronte al territorio in cui il progetto si realizzerà, personalmente traggo nuovo stimolo dal messaggio del Presidente della Regione Piemonte, dai rappresentanti dell’istituzione regionale e di Confindustria Canavese che ci stanno accompagnando in questa impresa”.