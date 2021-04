I protagonisti del patto delle farfalle al Corvetto

Patto delle farfalle a Milano. Un gruppo di milanesi residenti al Corvetto si occuperanno di stabilire una collaborazione fra loro, il comune e le farfalle, piantumando, e poi curando, alcune aree verdi comunali con essenze che sono conosciute per attirare le farfalle. Un progetto carino, che coinvolge persone di ogni età per portare in città un po’ di natura e i simpatici, romantici e colorati insetti.

Questa mattina hanno preparato il terreno delle aiuole lungo il percorso ciclopedonale di corso Lodi e nelle ore successive hanno piantato cespugli di rosa canina, biancospino, lavanda, melo e rosmarino e altre specie floreali che attirano le farfalle e gli insetti impollinatori. Poi alle 16.30 si sono riuniti per siglare il Patto delle Farfalle, che impegnerà i protagonisti a prendersi cura degli spazi verdi assegnati, realizzando il primo miglio delle farfalle di Milano.

I protagonisti del Patto delle farfalle

Questi sono i nomi delle persone che si occupano da oggi del Patto delle farfalle:

Anna Barbara, 53 anni, Paola Candiani, 64 anni, Maria Ceriani Sebregondi, 72 anni, Giuseppe Di Benedetto 56 anni, Luigina De Matteis,71 anni, Edoardo Giovanni Fonti, 53anni, Sara Gambini, 46 anni, Angelo Pace, 71 anni, Roberto Re, 59 anni, Marta Rubolini 41 anni, Davide Scafidi, 39 anni, Chiara Antonia Simonetti, Mattia Simonetti, 56 anni, Barbara Tubaro, 57 anni.

Anita Venegoni, Giovanni Venegoni,42 anni, Marco Venegoni; Francesca Zoboli, 61 anni. Poi cartolerie, associazioni culturali, la cooperativa sociale la Strada, La Social Street Residenti in Piazza San Luigi e dintorni, associazioni sportive, una casa editrice, una libreria e tanti altri.

L’accordo tra l’Amministrazione e i cittadini, residenti e commercianti del quartiere, è stato sottoscritto anche da una bambina di 4 anni e da un bambino di 7 anni.

Corso Lodi, da piazzale Corvetto sino a via Tagliamento

La cartina del patto delle farfalle di Milano

Il Patto è stato concretamente realizzato grazie ai paesaggisti di Italia Nostra Onlus, al sostegno di Labsus (Fondazione Cariplo) e alla collaborazione di due agronome del Liceo Artistico Brera (responsabili del progetto Citizen Science) e di tanti commercianti che hanno adottato un lungo tratto di corso Lodi, da piazzale Corvetto sino a via Tagliamento.

Il Patto delle Farfalle durerà sino al 2024 e comporterà un impegno costante da parte di tutti. I partecipanti dovranno contribuire alla manutenzione e presa in cura delle aiuole su corso Lodi, tra via Tagliamento e piazzale Corvetto. Dovranno frequentare momenti periodici di formazione sulla cura del verde e sul monitoraggio delle farfalle organizzati da Italia Nostra. Dovranno sensibilizzare gli altri abitanti al valore degli spazi e dei beni comuni raccogliendo da loro nuove proposte. Infine, dovranno collaborare nelle attività di monitoraggio delle farfalle e degli insetti impollinatori, interagendo con la piattaforma di GuardaMI, curata da due dottoresse in Scienze naturali, insegnanti del Liceo Artistico Brera.