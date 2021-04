Incendio in viale Romagna

Questa mattina alle 10 è scoppiato un vasto incendio in un appartamento posto al secondo piano della palazzina di viale Romagna 11 a Milano. 3 persone sono rimaste intossicate e 16 persona evacuate. Nel pomeriggio i vigili del fuoco erano ancora al lavoro per i controlli di stabilità e gli operai stavano ancora togliendo le macerie

Durante l’incendio un uomo di 84 anni e una donna di 72 hanno avuto sintomi di intossicazione da fumo e sono stati quindi soccorsi dal 118 e trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Le loro condizioni non sono però gravi. Anche una signora di 97 anni è stata portata, in codice verde, in via prudenziale al pronto soccorso della clinica di Città Studi.

I rilievi tecnici sulle cause dell’incendio sono affidate ai vigili del fuoco. Per garantire la sicurezza durante i soccorsi, sul posto erano presenti i carabinieri.