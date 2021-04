Co Notizie alla primaria Aldo Moro per spiegare il giornalismo. Corbetta

I colori della cronaca, come nasce una notizia, come usare il web e i social in modo etico ma anche e soprattutto le emozioni e gli stati d’animo dei ragazzini nello scrivere e leggere articoli giornalistici. Tutto ciò ha caratterizzato i due incontri che si sono tenuti all’Ics “Aldo Moro” di Corbetta con le classi quinte B e C nella mattinata di martedì 20 aprile 2021; purtroppo l’esperienza non è potuta avvenire in presenza ma attraverso il collegamento a classroom causa Covid-19. Il giornale regionale on line Co Notizie ringrazia quindi le insegnanti Anna Maria Grittini, Antonella Zichichi e Vittoria Sanfilippo per averci contattato e per aver ospitato la responsabile di zona, giornalista Cristina Garavaglia. Quest’ultima ringrazia anche gli studenti per la bella collaborazione e si congratula per il lavoro svolto in classe.

Pubblicità

Articolo di Cesare fornito dall’insegnante Grittini

Le quinte hanno infatti affrontato in queste settimane il tema del giornalismo. Hanno letto diverse testate giornalistiche analizzandone la struttura e i contenuti. Hanno approcciato anche il giornalismo televisivo, raccolto informazioni dai Tg e provato a scrivere articoli basandosi su fatti di cronaca, attualità e materie scientifiche.

Pubblicità

Gli studenti si sono quindi presentati preparati e spigliati sull’argomento durante l’incontro con Co Notizie. L’attenzione è stata alta così come la curiosità sul lavoro del giornalista e su come vengono reperite le informazioni che costituiranno la base della notizia. “Gli alunni hanno chiesto da subito come fa il giornalista a venire in possesso delle informazioni e così ho spiegato loro che in redazione possono arrivare dei comunicati stampa, delle mail dove viene comunicato un fatto di particolare interesse giornalistico – premette la giornalista Cristina Garavaglia – In primo luogo ho detto loro che si deve accertare la veridicità della fonte (garantendo l’anonimato qualora richiesto e per le situazioni in cui è possibile), andare sul posto e fare interviste e foto; usare canali riservati a noi addetti ai lavori per riportare notizie di cronaca. Ci sono invece articoli che riportano semplicemente una lettera inviata da politici, associazioni, enti o lettori. Si deve inoltre andare a caccia di notizie attraverso i siti istituzionali e sicuri del web, quindi approfondirle. Si possono creare inchieste a tema, come ad esempio quella che riguarda le difficoltà socio-economiche ma anche emotive causate dal Covid”. Proprio su quest’ultimo argomento, i ragazzini hanno confidato la loro tristezza nel restare separati da parenti e amici, il rammarico per non poter usare liberamente i giochi nei parchi ma hanno mostrato speranza e gioia per essere ripartiti in presenza a scuola.

Pubblicità

Articolo di Cecilia fornito dall’insegnante Grittini

“Mi hanno chiesto le differenze tra giornale cartaceo e on line – prosegue la giornalista – Ho quindi spiegato loro la potenzialità della rete ma anche le insidie e le difficoltà. Tra queste il fatto che spesso il video e le foto allegate all’articolo vengono inseriti in tempo reale. Diventa così difficile se non imprevedibile catturare o meno dettagli sgraditi ai lettori, come può essere banalmente la mamma con il bimbo minorenne che cammina nella piazza mentre si fanno scatti o riprese. Da qui anche il discorso del codice deontologico: la legge mi consente di fare quella foto (ad esempio a un ferito steso per terra in un incidente avvenuto sulla pubblica via), ma voglio proprio inquadrare la persona per intero (viso comunque celato) o preferisco mostrare solo dettagli, affrontando la situazione con una certa ‘delicatezza’, se così si può definire?”. E’ stata quindi affrontata con i ragazzini la questione della morale, spaziando anche all’uso di facebook, dei social e accennando a situazioni di bullismo.

Pubblicità

Articolo di Apnan fornito dall’insegnante Grittini

Ovviamente il giornalismo ha uno spettro ben più ampio e articolato e quello di martedì 20 aprile 2021 è stato un incontro preliminare che ha voluto fornire una prima fotografia di questo mondo. Gli incontri proseguiranno anche nelle settimane future.

Pubblicità