3 cani scappati (pastori tedeschi) a Ossona

Ossona, intorno alle 13.30 di oggi 3 cani scappati da una ditta che si trova dalle parti dell’incrocio di via Bosi e la tangenziale di via Bixio, nella zona del semaforo hanno dato dei problemi. I 3 pastori tedeschi correvano allegramente per la strada, senza alcun senso del pericolo in cui hanno messo diverse persone. Uno dei tre, come si vede nella foto, ha rischiato di finire sotto l’autobus, e di provocare un brutto incidente.

La foto è stata scattata da un passante dall’incrocio oggi, al momento in cui i cani stavano scorrazzando per il paese. Sono tre cani conosciuti. Avevano già dato, diverse volte, dei problemi, e avevamo già scritto di quel che combinano quando scappano dall’azienda in cui sono chiusi. In uno episodio delle loro fughe erano entrati in un giardino e poi avevano rincorso e quasi aggredito la proprietaria.

Chi chiamare per dei cani scappati

Dopo qualche momento, oggi, qualcuno ha avvisato la polizia locale di Ossona che i cani erano liberi e si stavano mettendo nei pasticci, e gli agenti hanno tentato di catturarli. Non sappiamo ancora se ci sono riusciti e se li hanno portati al canile.

Cosa rischia il proprietario dei cani scappati

Non abbiamo ancora parlato del proprietario dei cani che attualmente sta rischiando molto. L’articolo 672 del Codice penale, depenalizzato ma sempre valido, punisce l’omessa custodia ed il malgoverno di animali: “1. Chiunque lascia liberi o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta è punito con l’ammenda fino a 250 euro. Alla stessa pena soggiace: (…)

2. chi aizza o spaventa animali in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone”. L’articolo 2052 del Codice civile prescrive che “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

Dal numero di volte che i 3 cani sono scappati è ben difficile che sia possibile provare il caso fortuito di malgoverno. In questo caso, dato che i cani scappati sono tre, la polizia locale eleverà quasi sicuramente una sanzione di 750 euro, in base alla legge 672. Potrebbe anche succedere che, se è dimostrato che non sa tenere gli animali, glieli sequestrino e diano in adozione. Questo è ciò che capita a tutti coloro che prendono i cani grandi ( ma anche piccoli) con leggerezza e poi non li sanno gestire.