Sportello assistenza vaccini anti Covid 19 a Ossona

Il comune di Ossona ha organizzato uno sportello vaccini, con la collaborazione delle associazioni del paese i cui associati si sono prestati come volontari. Servirà a garantire che tutti possano effettuare prenotazioni, ottenere informazioni e avere aiuto a compilare la modulistica per la vaccinazione. Sarà possibile anche prenotare, per chi non riesce a raggiungere il punto vaccinale con mezzi propri, un passaggio garantito dalle associazioni. Si comincia giovedì mattina dalle 9 alle 12.

Il volantino dello sportello Vaccini

L’ amministrazione comunale sta distribuendo questo volantino nei luoghi visibili del paese. Vetrine dei negozi, bacheche e fermate degli autobus, in modo da raggiungere con la notizia di questa possibilità il maggior numero di persone possibile. Per chiedere e prenotare il passaggio in automobile fino al punto vaccinale prenotato si può chiamare il numero di telefono 3667581907.

L’organizzazione dei servizi è affidata alle tante associazioni ceh hanno sede a Ossona, sia quelle sportive sia quelle istituzionali. Dal Motoclub Saturno alla Guardia Nazionale, alla Croce Azzurra alle Ali bianche.

Dove sarà lo sportello

Lo sportello è stato organizzato nell’ edificio del centro polifunzionale di piazza Aldo Moro, conosciuto anche come Centro Anziani. L’attività inizierà giovedì 22 aprile e si protrarrà per tutto il tempo che sarà necessario per organizzare al meglio la vaccinazione massiva contro il Covid 19.

Come è nata l’idea dello sportello Vaccini

In un primo tempo Ossona aveva dato la sua disponibilità per essere sede di un punto vaccinale territoriale, e aveva ottenuto l’adesione di una settantina di volontari appartenenti a tutte le associazioni presenti in paese. Si pensava in quel momento di passare alle vaccinazioni di massa dei residenti, Comune per Comune. ormai era tutto pronto quando invece il governo ha nuovamente cambiato linea e ha stabilito di tornare ad un criterio di vaccinazioni per età anagrafica e non più per residenza. Quindi il punto vaccini a Ossona è stato annullato. Però la molti dei volontari delle associazioni era comunque a disposizione della campagna vaccinale, e hanno dato la disponibilità ad occuparsi anche dello sportello di assistenza alle vaccinazioni.

