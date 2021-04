Truffa agli anziani. Nuovo sciame di tentativi

Casorezzo. Nuovi casi di tentativi di truffa agli anziani. In questi giorni sono state segnalate telefonate a casa di anziani da parte di persone che si fingono parenti, nipoti o figli, in difficoltà e che tentano di estorcere denaro. Si tratta di truffe ormai ben conosciute, ma sono molti ancora gli anziani che cadono in queste trappole.

Sono come cavallette. Recuperano i numeri di telefono, quasi sempre quelli fissi che si trovano nelle pagine bianche, e poi provano a chiamare negli orari in cui generalmente i pensionati sono a casa soli. Quando risponde una persone anziana, lo capiscono dal tono della voce, inizano la lo scenetta.

“Ciao nonna sono io”

“Io chi?”

“tuo nipote”

“Francesco, ma sei Francesco?

“si sono io, Francesco. Sono in un guaio nonna, ho bisogno di aiuto. Mi hanno arrestato e non mi lasciano andare se non pago la cauzione”

“Ma cosa è successo?”

Dall’altra parte del telefono la voce diventa piagnucolosa. “Ho avuto un incidente, aiutami nonna”

“Dimmi cosa devo fare?”

“Ho bisogno di 5mila euro, altrimenti non mi lasciano andare. Viene da te l’avvocato per accompgnarti in banca… “

La casistica cambia di poco. Di fatto fanno leva sull’urgenza, sul bisogno impellente di aiuto e sull’affetto. L’immaginare una persona cui vogliamo bene nei guai, fa scattare l’istinto protettivo, e non si ha il tempo di ragionare. Ci vuole molta freddezza per non cascarci. Altrimenti ci si accorgerebbe di aver dato noi il nome del nipote e ci si accorgerebbe di tanti particolari che non sono in ordine. Ad esempio in Italia non esiste la cauzione per essere liberati e non succederà mai che un avvocato chieda o ritiri del denaro in contanti parcella. L’attenzione deve essere tanta.