Allerta da Arluno. Urgente trovare 2 mercedes classe A, targa EB708YA e FZ935 CP

Arluno. Sta avvedendo in queste ore la ricerca urgente di due automobili. Si tratta di 2 mercedes classe A targati EB708YA e FZ935CP . La polizia locale di Arluno chiede la collaborazione di tutta la cittadinanza e anche di persone di altri paesi nel caso in cui le auto siano già andate via da Arluno. La diffusione deve essere massima.

Da quanto scritto poco fa su Facebook dal comandante della polizia locale di Arluno, Pietro Micalizzi, i conducenti delle due auto sono dediti alle truffe agli anziani. Chi devesse vedere le due auto, non si avvicini e chiami immediatamente o la polizia locale di Arluno o il 112 indicando la posizione in cui si trovano.

Da qualche giorno la zona dell’altomilanese pare infestata da questo genere di truffatori. Alcuni di essi effettuano truffe telefoniche e poi si recano con auto di questo genere a prendere i soldidli dagli anziani, sapendo che una macchina importante e costosa come la mercedes classe A ispira fiducia, che rischiano di essere