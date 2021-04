3 minorenni picchiano un coetaneo e lo mandano all’ospedale. A Ossona

Alle 16.47 di oggi a Ossona l’agenzia regionale Emergenza e urgenza ha segnalato che era in atto l’aggressione di un minorenne, un ragazzino di 16 anni, in via san Francesco 58.

La via San Francesco è quella dove c’è il campo da basket frequentati da molti ragazzi del paese. Sul posto, dopo la chiamata al numero unico 112, è arrivato un equipaggio della radiomobile dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e un’ambulanza con l’equipaggio dei soccorritori volontari di Arluno.

3 minorenni hanno picchiato talmente duramente un coetaneo di 16 anni che i soccorritori, dopo la medicazione, lo hanno dovuto portare al pronto soccorso dell’ospedale di Magenta, perchè le ferite ricevute fossero valutate. Se la prognosi per al guarigione supererà i 20 giorni, i 3 aggressori saranno accusati d’ufficio di lesioni.

Dalle prime notizie ricevute pare che tre minorenni siano stati fermati dai carabinieri che hanno chiamato i genitori. Non si sa ancora se si tratta di ragazzi di Ossona. Capita infatti a Ossona che ci siano spedizioni di ragazzini da Arluno e da Vittuone che si scontrano con gruppi di ragazzi di Ossona, ma fino a questo momento non era mai successo che finisse a botte e neppure che in 3 picchiassero uno da uno solo. Cosa che, in qualunque ambito e per qualunque ragione succeda, è da vigliacchi. Aggiorneremo la notizia non appena giungeranno altre notizie sulla salute della vittima e su quanto successo