Abbandona la figlia di 5 anni per scappare dalla polizia

Mercoledì pomeriggio un pregiudicato marocchino di 38 anni è stato arrestato dalla polizia in via egli Etruschi. Le accuse sono di detenzione e spaccio di stupefacenti , resistenza a pubblico ufficiale e abbandono di minore.

Pubblicità

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Monforte lo hanno visto che, dopo essere sceso dalla sua automobile, ha incontrato per pochi secondi un italiano, guardandosi introno in modo guardingo. Si è così accorto della presenza dei poliziotti e a quel punto il marocchino ha cominciato a correre per sfuggire alla cattura. Non è stata una corsa molto lunga, lo hanno bloccato dopo poche decine di metri.

Pubblicità

La perquisizione

I poliziotti gli hanno trovato addosso una dose da 0,5 grammi di cocaina e 250 euro, provento dell’attività di spaccio. Quindi lo hanno riaccompagnato all’auto per procedere alla perquisizione anche di questa. Hanno però dovuto fermarsi e chiamare subito la Centrale per farsi assistere, perchè sull’auto, addormentata sul sedile posteriore, c’era una bambina di circa 5 anni. Il pregiudicato aveva tentato la fuga dalla polizia abbandonando la figlia in automobile. Il commissariato ha inviato sul posto altri poliziotti che si sono occupati della bambina e la hanno infine riaffidata alla madre.

Pubblicità

Non è finita…

A casa del pusher 38enne sono stati trovati altri 1300 euro, sequestrati anche questi. Le indagini sono continuate e sono emerse alcune anomalie su un contratto di lavoro sottoscritto dallo spacciatore per contro di un altro pregiudicato suo coetaneo.