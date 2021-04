Truffa dello specchietto con fuga e incidente. Coinvolto anche un bambino di 18 mesi

Una variante, finita fortunatamente bene, della truffa dello specchietto è accaduta l’altro ieri a Vimodrone. Protagonisti due coniugi residenti a Segrate ma appartenenti alle etnie rom, di 18 e 19 anni. Hanno tentato di truffare un uomo di 54 anni e suo padre di 86.

Padre e figlio stavano tornando a casa quando i due rom, che avevano in macchina con loro anche il figlio di soli 18 mesi, hanno iniziato a seguirli lampeggiandogli insistentemente. I due non si sono fermati fino a che non hanno raggiunto l’abitazione, dove sono stati raggiunti dalla coppia di rom.

Qui i rom hanno avvicinato i due uomini e hanno raccontato la solita storia in cui l’autista avrebbe rotto lo specchietto. Hanno chiesto 100 euro in contanti come risarcimento. Mentre parlavano con l’anziano che stava lì ad ascoltarli e ha detto loro di aver solo 30 euro nel portafoglio, il figlio ha chiamato il 112 che ha inviato una pattuglia della radiomobile della compagnia di Cassano d’Adda. Intanto l’86enne aveva dato loro 30 euro.

L’aver preso tempo da parte delle due vittime ha permesso alla radiomobile di arrivare velocemente. Quando i due rom hanno visto la macchina dei carabinieri sono saltati sulla loro auto e hanno iniziato la fuga, sottoponendo il bambino ad un grave pericolo. Ne è nato infatti un inseguimento, cui si è presto aggiunta anche un’auto della stazione dei carabinieri di Carugate.

I due rom hanno concluso l’avventura contro il ponte pedonale di via Piave, a Vimodrone, che scavalca il canale Martesana. Ci sono andati a sbattere da soli nella loro folle corsa. Fortunatamente il bambino non si è fatto nulla. I carabinieri li hanno raggiunti subito dopo l’incidente, li hanno arrestati per truffa (l’anziano aveva dato loro 30 euro, quindi la truffa si può definire avvenuta, e non solo tentata) e per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo averli portati in caserma per i riti, il bambino è stato affidato a dei familiari. Quindi sarà ormai già tornato nel degrado in cui il destino, e la mancata attenzione ai questi problemi da parte del tribunale dei minori, lo hanno condannato.

