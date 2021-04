Il premio suor Michelina 2021 va ai volontari della Parrocchia San Vittore. Corbetta

Il Premio Testimonianza e solidarietà “Suor Michelina”, conferito dal Comitato Promotore l’11 aprile 2021 va ai VOLONTARI DELLA PARROCCHIA SAN VITTORE MARTIRE di Corbetta con la seguente motivazione:

il premio viene ritirato dalla signora Luisa vedova Ranzani

“Si vuole far conoscere il lavoro umile ma indispensabile delle persone che, con vari servizi, aiutano la vita della Parrocchia e della Chiesa prepositurale dedicata a San Vittore Martire, a cui Corbetta e i corbettesi fanno riferimento “.

La corale della Parrocchia

” Un primo pensiero va alle persone che con costanza e dedizione impiegano il loro tempo libero, per tenere ordinata, pulita e decorosa la chiesa, in modo che la ‘Casa del Signore’ si presenti accogliente e curata sia nelle funzioni quotidiane sia nelle grandi solennità e possa essere un luogo per i fedeli di raccoglimento e preghiera”.

“Un secondo pensiero va ai Sacrestani che si alternano durante le varie funzioni religiose, occupandosi degli arredi, degli altari, dei fiori, dei paramenti e delle vesti sacerdotali con dedizione e attenzione, senza trascurare nulla”.

“Un terzo pensiero è per coloro che nella segreteria parrocchiale assicurano una presenza preziosa che sa essere accogliente, aperta all’ ascolto, attenta alle necessità di tutti, pronta ad ogni servizio perché le celebrazioni liturgiche e le attività proposte siano ben organizzate e curate.

Un ricordo va a Sergio Ranzani che con discrezione, disponibilità e semplicità ha offerto il suo servizio silenzioso e competente per tanti anni, collaborando con tutti gli altri volontari della Parrocchia”.

“Come Suor Michelina, tutti coloro che svolgono un servizio nella Parrocchia sono animati prima di tutto dall’amore per il Signore Gesù e per la Sua Chiesa e cercano di rendere efficace il motto dell’Ordine del Cottolengo: CARITAS CHRISTI URGENT NOS”. Deo gratias.

“Mio marito ha sempre operato con passione. È stato un riconoscimento gradito” ha commentato Luisa, la vedova di Sergio Ranzani.

Un po’ di storia

Il premio è dedicato alla figura della religiosa del Cottolengo che ha vissuto per 43 anni a Corbetta lavorando all’Asilo Mussi e come infermiera all’ambulatorio Comunale, lasciando un ricordo indelebile in tutta la cittadinanza.

Il premio fu istituito nel 1991 dal Comitato Promotore e dai Rappresentanti delle Associazioni di Volontariato di Corbetta nel primo anniversario della morte di Suor Michela, al secolo Caterina Bignotto, che si era spenta nell’anno precedente proprio il 17 Aprile, anniversario del Primo Miracolo della Madonna di Corbetta, e che come suo desiderio era stata sepolta nel locale cimitero.

Il premio viene assegnato ogni anno alla persona o all’Associazione di volontariato che si è distinta per generosità, altruismo e testimonianza cristiana, doti nelle quali Suor Michelina è stata esempio.

La semplice ma significativa cerimonia avviene la prima domenica dopo Pasqua nel Santuario della Madonna dei Miracoli, dopo la Messa solenne delle 10.30, nell’ambito dei festeggiamenti per la Festa del Perdono.