300 giovani in via Micene per un rapper. “Andatevene fuori dalle nostre zone”

Oggi, intorno alle 17.30, in via Micene, a Milano, tra piazza Selinunte e Preneste, 5 aliquote della Squadra mobile della Polizia di Stato e del Battaglione dei Carabinieri sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di una folla di circa 300 che si era radunato attorno ad un rapper che stava effettuando la registrazione di un video. La zona è famosa per essere fra le più difficili e degradate di Milano e in via Micene ha sede del centro sociale Micene (nella foto di repertorio del 2018)

Mentre dalla sala operativa in questura coordinavano il difficile intervento, seguendo l’assembramento tramite la visione delle telecamere posizionate nella zona, sul posto sono arrivati i rinforzi delle forze dell’ordine che in quel momento erano impegnate in città in servizi anti-assembramento, coordinate da un Primo Dirigente e da Funzionari.

Inizio di via Micene, Milano. Foto di repertorio

All’arrivo, le squadre di ordine pubblico hanno trovato circa 300 ragazzi tra i 16 e i 20 anni che si erano ritrovati in occasione delle riprese video di un rapper ed erano saliti sulle auto in sosta cantando e saltando. Alla vista delle Forze dell’ordine inizialmente si sono dispersi e sono fuggiti in direzionie di via Selinunte. Poi si sono ricompattati e hanno iniziato a lanciare pietre, bastoni e bottiglie verso i poliziotti e i carabinieri che sopraggiungevano, gridavano “andatevene”, “fuori dalle nostre zone” e cantavano. Per disperderli si è reso necessario lanciare un lacrimogeno. A quel punto i ragazzi si sono dispersi. Il presidio delle forze dell’ordineè stato mantenuto in zona fino al completo ripristino delle condizioni di normalità.

Tutta l’operazione è stata coordinata basandosi sulle immagini che sono state registrate dalle telecamere e che hanno ripreso i ragazzi che saltavano sulle auto e lanciavano oggetti contro le forze di polizia. Non è stato registrato nessun ferito.