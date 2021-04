Italiano aggredito da ubriaco brasiliano che lo scambia per spacciatore marocchino e lo pesta a morte

La scorsa notte intorno alle 23.15, un uomo italiano di 57 anni è stato aggredito a calci e pugni alla testa e al viso in via Carlo Janozzi a San Donato Milanese. Ora è grave in ospedale.

Dei passanti hanno visto l’uomo aggredito a terra e hanno chiamato il 118, che ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di San Donato Milanese. Quando sono giunti sul posto i soccorritori si sono accorti che l’uomo era stato pestato quasi a morte e hanno attivato carabinieri. Sul posto è arrivata anche un’auto medica. L’uomo era in condizioni critiche. E’ stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale policlinico di Milano, dove è ancora ricoverato in condizioni gravi e in pericolo di vita. I medici si sono riservati la prognosi.

Quando sono arrivati in via Janozzi, i militari della stazione di San Donato hanno rintracciato l’aggressore a poche centinaia di metri di distanza dal luogo del pestaggio. Era ancora sporco dl sangue della vittima. Si tratta di un brasiliano di 26 anni, completamente ubriaco.

Un testimone ha poi raccontato ai carabinieri di aver incontrato il 26enne pochi attimi dopo l’aggressione, sporco di sangue e che questi ha giustificato il fatto dicendo di aver appena “picchiato uno spacciatore marocchino in via Janozzi”. Il brasiliano, che è pluripregiudicato per reati contro la persona ed il patrimonio, è stato quindi arrestato e accusato di tentato omicidio.