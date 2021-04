Beccati i rapinatori del supermercato. Senago

Lo scorso 7 aprile 2021, alle ore 17.30 circa, a Senago (MI), i Carabinieri e la Polizia Locale di Senago, hanno arrestato in flagranza due rapinatori, per il reato di concorso in rapina aggravata. Si tratta di un 40enne ed un 23enne, entrambi italiani, nullafacenti e pregiudicati.

Pubblicità

Cosa è successo a Senago

Alle 17:00 circa, un rapinatore con volto parzialmente nascosto da una mascherina chirurgica e che indossava il cappuccio del giubbotto, è entrato armato di un revolver, nel supermercato di via Benedetto Croce a Senago. Ha minacciato i presenti e ha preso 455 euro che erano nella cassa. Il complice lo aspettava fuori con un’auto e il motore acceso, e i due sono fuggito velocemente.

Pubblicità

In quello stesso momento, arrivava il direttore del supermercato che visto i rapinatori in fuga. Si è messo all’inseguimento in direzione del centro cittadino. Casualmente il direttore ha incontrato un equipaggio della Polizia Locale e ha attirato al loro attenzione. Gli agenti della polizia locale hanno quindi bloccato i rapinatori in via Martinetti. Il 112 era già stato allertato e i carabinieri sono arrivati pochi istati dopo concludendo il fermo.

Pubblicità

I militari, a seguito della perquisizione personale di rapinatore e complice, Hanno trovato e sequestrato la pistola, risultata poi essere un giocattolo, e la refurtiva, che è stata restituita al direttore del supermercato.