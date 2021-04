Investimento ciclista lungo l’alzaia. Abbiategrasso

L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 10 del mattino di venerdì 9 aprile 2021 lungo la via dell’Alzaia, nel Comune di Abbiategrasso. Coinvolto un uomo di 50 anni.

Pubblicità

A cadere è stato un ciclista. Non è la prima volta che capita un incidente di questo genere lungo l’Alzaia che di per sé non è stata pensata per lo sport o il passaggio di mezzi se non quelli dedicati. Pedoni, ciclisti, magari anche passeggini, chi va in monopattino o con i pattini. Insomma, un po’ di tutto, oppure semplicemente una disattenzione e l’incidente è fatto!

Pubblicità

In questo caso è ancora da accertare la dinamica dell’accaduto. Certo è che casi di questo genere non sono rari. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca di Magenta