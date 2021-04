I cani antidroga bloccano uno spacciatore a Milano Rogoredo

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno arrestato un soggetto trovato in possesso di oltre mezzo chilo di Marijuana presso la stazione

ferroviaria di Milano Rogoredo.

In particolare, i Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego unitamente a un’unità cinofila del Corpo, nell’ambito di un servizio di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti, si sono insospettiti dall’atteggiamento assunto da un venticinquenne di origini

colombiane, residente nelle Marche, che transitava presso la stazione e si sono avvicinati ad esso con il cane antidroga.

Immediatamente il fiuto del cane ha segnalato la possibile presenza di stupefacenti e il soggetto è stato subito sottoposto a controllo e trovato in possesso di oltre 530 grammi di marijuana, confezionata sottovuoto in due pacchi occultati all’interno di un borsone e

destinata allo spaccio sulla piazza milanese.

Oltre alla droga i Finanzieri hanno rinvenuto e sequestrato anche 2 telefoni cellulari e 15

barattolini di plastica utili a confezionare e a ripartire la droga in dosi.

Lo spacciatore è stato tratto in arresto e condotto presso il carcere di S. Vittore a

disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la celebrazione del processo per direttissima.

