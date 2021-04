A spasso con un furgone scassato per non attirare l’attenzione sulla droga

Erano circa le 20 di ieri. I carabinieri della radiomobile di Sesto San Giovanni si trovavano a Cologno Monzese, in via Milano, ad effettuare dei posti di controllo. Hanno intimato l’alt a un vecchio è scassato furgone che non si è fermato.

I carabinieri però avevano identificato l’autista, un pluripregiudicato italiano di 47 anni, che poi è stato trovato in possesso di 510 grammi di hashish, divisa in 5 panetti e siglata con il marchio Versace. L’uomo aveva con sé anche 0,6 grammi di cocaina e un coltello serramanico. A quel punto è partita la perquisizione domiciliare di routine e a casa del pregiudicato hanno trovato tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi di sostanze stupefacenti Oltre a degli appunti riportanti cifre, dati contabili e nominativi.

Carabinieri di Sesto San Giovanni

L’uomo del furgone scassato era già conosciuto alle forze dell’ordine per essere stato considerato l’autore di reati in materia di stupefacenti, commessi anche in Francia è in Germania. Stupefacente materiale per il confezionamento e il telefono cellulare del 46enne sono stati sequestrati e e alla fine delle operazioni, intorno alle 23, l’uomo è stato arrestato.