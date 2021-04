Le vaccinazioni a domicilio. Boffalora

“In questi giorni i medici di medicina generale di Boffalora la Dott.ssa Fusè, il Dott. Colombo e il Dott. Chiodini hanno vaccinato a domicilio i pazienti over 80 allettati e che non hanno alcuna possibilità di raggiungere un centro vaccinale. Li ringrazio per la loro disponibilità in questa importante campagna vaccinale. Ieri e oggi mi sono ritagliata qualche ora per accompagnare ed aiutare il Dott. Ambrogio Chiodini, è stato commovente incontrare i nostri anziani ed essere vicino a loro durante la vaccinazione” questa la dichiarazione del sindaco di Boffalora Sabina Doniselli.

Sicuramente un esempio da imitare per tutto il territorio. Cambiano poi anche le fasce d’età a cui sono destinati i vari vaccini in uso. AstraZeneca sarà consigliato per gli ultra 60enni.

Dal 2 aprile si potranno inoltre prenotare per il vaccino gli appartenenti alla fascia d’età 75/79 anni; dal 15 aprile la fascia 70/74; dal 22 aprile la fascia 60/69; dal 15 maggio la fascia 50/59 e dal 13 giugno chi ha meno di 49 anni. Occorre iscriversi a www.prenotazionevaccinocovid.regione.lombardia.it oppure telefonando al numero 800.009.996. Il giorno della vaccinazione si deve portare il consenso informato e la scheda anamnestica scaricabili al sito www.asst-ovestmi.it/home