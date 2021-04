Assemblea Avis Corbetta. Le novità

Il 27 di Febbraio si è tenuta l’Assemblea annuale dell’Avis di Corbetta ed è stata l’occasione per fare il bilancio dell’attività dell’anno 2020. Un anno segnato dalla pandemia che ha imposto parecchie modifiche alle abitudini di vita ed anche alla vita associativa ed organizzativa dei

donatori di sangue. La novità è stata l’organizzazione delle prenotazioni presso il centro

trasfusionale: per garantire un corretto afflusso dei donatori ed evitare assembramenti si è proceduto a programmare l’accesso per fasce orarie e previa prenotazione, chiamando il numero 3351397937 (Michele).



La raccolta del sangue ha avuto un calo significativo, in particolare i 323 avisini di Corbetta hanno donato 392 sacche di sangue intero e 48 plasmaferesi, con un calo di circa il 25% rispetto all’anno precedente. Un grosso ringraziamento a tutti i donatori che hanno risposto alle chiamate dell’Associazione, ed al personale sanitario che ha garantito l’attività di raccolta. Nel 2020 sono stati 20 i nuovi donatori che si sono iscritti ed hanno terminato l’iter di idoneità, effettuando almeno la prima donazione.



Chiunque voglia iscriversi può contattare il numero 3663196618 per fissare un appuntamento: la tradizionale apertura del Venerdì sera è stata sospesa, ma la sede è sempre a disposizone su appuntamento, in modo da garantire il rispetto del protocollo di sicurezza e continuare l’attività.

L’iter di idoneità, dopo la compilazione della domanda di iscrizione, prosegue con la visita medica ananmestica dal direttore sanitario, dottor Marco Corno, che si effettua sempre su appuntamento e poi con gli esami ematochimici e l’elettrocardiogramma presso il centro trasfusionale dell’ospedale di Magenta.



All’Assemblea hanno partecipato il sindaco Marco Ballarini, l’assessore Giuliano Gubert, il consigliere provinciale responsabile della zona del Magentino ed Abbiatense cavalier Sergio Gavello ed il Segretario dell’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia commendatore Natale Casati. L’Assemblea ha anche rinnovato il consiglio direttivo che poi ha attribuito le cariche sociali, confermando il presidente cavalier Graziano Serati, il vicepresidente cavalier Dalmazio Ranzani, il tesoriere cavalier Paolo Meda, il segretario Enzo Fumagalli ed il responsabile della gestione dei donatori cavalier Michele Pignataro, completano il consiglio Giuseppe Cislaghi, Pietro Cislaghi e Luigi Oldani. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal dottor Fulvio Rondena, Gaetano Olchini ed il commendatore Natale Casati.



L’Avis di Corbetta ha proseguito l’attività di promozione della cultura del dono fornendo gratuitamente a tutti gli studenti della scuola media Simone da Corbetta il diario scolastico, utilizzando a parziale copertura del consistente impegno economico, la quota del 5 per mille raccolta. Vi ricordiamo che è possibile devolvere il 5 per mille all’Avis firmando, sul modello 730, CUD ed Unico, nello spazio indicato per il sostegno del volontariato ed indicando il codice fiscale 90005390159. Non costa nulla e ci permette di proseguire in questa importante iniziativa a favore dei nostri ragazzi.

