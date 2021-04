Rischio vento forte e incendi boschivi a Milano e provincia

L’attenzione in questi casi deve essere rivolta alle strutture poco stabili o lesionate, ai pali della luce e agli alberi che spesso si inclinano e cadono nei momenti sbagliati. Nella zona alta di Varese è stato attivato anche il codice di emergenza rosso per gli incendi boschivi

Il Comune di Milano ha quindi disposto l’estensione del COC, il Centro Operativo Comunale, che ègià attivo per l’emergenza Coronavirus, al centro di via Drago dalle 6 del 6 aprile. Anche tutti i comuni dell’hinterland milanese hanno fatto la stessa operazione di protezione civile.

Attenti allle raffiche di vento forte che potrebbero verificarsi oggi a Milano e in provincia. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia, AllertaLOM, ha diramato l’allerta di colore arancione, cioè rischio moderato, a causa delle raffiche di vento forte che potrebbero verificarsi fino alle 18 del 6 aprile.

Metà Milanese e metà Mantovana, sono il Direttore responsabile di Co Notizie -Zoom News. Ho iniziato giovanissima con cronaca, cibo e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 al 2019 speaker di Radio Padania libera. Ora scrivo su alcune testate, coordino portali di informazione, sono una Web and Seo Editor Specialist