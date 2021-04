Cornaredo. Uomo cade nel canale. E’ grave

Un uomo di 55 anni è caduto in un canale di irrigazione vuoto questo pomeriggio verso le 15 in via Manzoni di San Pietro all’Olmo, a Cornaredo. L’uomo stava passeggiando con un amico lungo il canale con il fondo in cemento quando ha perso l’equilibrio ed è caduto battendo la testa.

L’amico ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Bianca di Sedriano e i vigili del fuoco, oltre agli agenti della Polizia Locale di Cornaredo. I vigili del fuoco si sono occupati di estrarre il ferito dal canale dopo che i soccorritori lo avevano stabilizzato e fissato ad un apposita barella che si usa in questi casi.

Le condizioni dell’uomo sono subito parse gravi ed è stato organizzato il trasporto con un elicottero del 118 arrivato in via Manzoni poco dopo l’ambulanza. L’elicottero ha quindi caricato il ferito e lo sta trasportando l’uomo in codice rosso verso il pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda.

La procura della Repubblica sul posto

Non si hanno ancora notizie precise sulle condizioni del ferito perchè i soccorsi sono in corso. A Cornaredo, però, sul posto dell’incidente è giunto anche il personale della Procura della Repubblica per la coordinazione delle indagini che naturalmente sono effettuate dopo un incidente di questo tipo.

Non è il primo incidente quest’anno

I canali di irrigazione secondari del consorzio Villoresi, sono vuoti, in questo periodo dell’anno. Come tutti gli anni, l’acqua per l’irrigazione comincerà ad essere distribuita il 25 aprile. Questo di Cornaredo Non è il primo incidente di questo tipo. Lo scorso 26 marzo un uomo era caduto nella tomba di un canale di irrigazione ad Inveruno, finendo in ospedale e il 13 febbraio era stata la volta di una donna a Magenta che era caduta nel canale che costeggia la Boffalora Malpensa.

